190 зданий незаконно построено в Туркестане

Согласно данным Управления государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области, с начала года в регионе выявлено 190 незаконно возведённых объектов.

В отношении 40 зданий принято решение о частичном сносе, а по 8 зданиям подано исковое заявление в суд о принудительном сносе.

По официальной информации, с начала года в Туркестанской области начато строительство 1147 объектов. Из них 188 финансируются из государственного бюджета, остальные строят частные предприниматели. Аким области Нуралхан Кушеров подчеркнул недопустимость незаконного строительства. Об этом он заявил на совещании в акимате.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Мы должны работать не с последствиями, а предупреждать причины. В дальнейшем, если будут выявлены новые незаконные объекты, в первую очередь дисциплинарная ответственность будет возложена на акимов сельских округов и заместителей акимов районов, ответственных за этот сектор. Поручаю принять жёсткие меры для систематизации этой работы. Включите этот вопрос в показатели (индикаторы). Все незаконные постройки необходимо привести в соответствие с законом. Акимы районов и городов должны прекратить практику узаконивания незаконно построенных объектов».

Султангали Жалкул, руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области: «На 190 незаконно построенных объектах проведены проверки, выявлены 562 нарушения, наложено штрафов на 163,15 млн тенге. По результатам проверок выдано 187 предписаний на устранение нарушений, из них 40 – на частичный снос. Также с начала года в суд направлены 8 исков о принудительном сносе, 2 из которых уже удовлетворены, остальные находятся на рассмотрении».

Также на совещании отметили, что лица, нарушающие законодательство в сфере градостроительства и строительства, будут привлечены к ответственности.