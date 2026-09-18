Акциз вырос почти вдвое: что будет с ценами на бензин в Казахстане

В Казахстане изменили механизм расчёта дополнительного акциза на бензин и дизельное топливо. Коэффициент, который применяется при превышении установленной оптовой цены, увеличили с 50 до 95%.

Эксперты отмечают, что это не означает автоматического двукратного роста цен на АЗС. Однако увеличение налоговой нагрузки может повысить расходы поставщиков и в дальнейшем отразиться на стоимости топлива для автомобилистов.

Представители нефтедобывающей отрасли также предупреждают, что дополнительная нагрузка может повлиять на инвестиции, геологоразведку и развитие добычи.

Почему изменили механизм расчёта акциза, как это скажется на нефтяных компаниях и стоит ли автомобилистам ждать подорожания бензина и дизеля — смотрите в сюжете.