Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Экономика Акциз вырос почти вдвое: что будет с ценами на бензин в Казахстане

Акциз вырос почти вдвое: что будет с ценами на бензин в Казахстане

-
Анастасия Новикова
-
193

В Казахстане изменили механизм расчёта дополнительного акциза на бензин и дизельное топливо. Коэффициент, который применяется при превышении установленной оптовой цены, увеличили с 50 до 95%.

Эксперты отмечают, что это не означает автоматического двукратного роста цен на АЗС. Однако увеличение налоговой нагрузки может повысить расходы поставщиков и в дальнейшем отразиться на стоимости топлива для автомобилистов.

Представители нефтедобывающей отрасли также предупреждают, что дополнительная нагрузка может повлиять на инвестиции, геологоразведку и развитие добычи.

Почему изменили механизм расчёта акциза, как это скажется на нефтяных компаниях и стоит ли автомобилистам ждать подорожания бензина и дизеля — смотрите в сюжете.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.