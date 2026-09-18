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Скрыть бизнес от налоговой с помощью онлайн-карт станет сложнее

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Анастасия Новикова
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В Казахстане предлагают использовать данные навигационных и картографических сервисов для выявления предпринимателей, которые фактически ведут деятельность, но официально не зарегистрировали бизнес.

Налоговые органы смогут получать сведения об объектах, пользовательской активности, количестве запросов, построенных маршрутов и заказов. Однако эксперты отмечают, что такие данные сами по себе не доказывают ведение бизнеса или получение дохода и должны использоваться лишь как дополнительный источник информации.

Специалисты также обращают внимание на возможные ошибки: высокая активность возле определённой точки не всегда означает, что человек действительно посещал конкретное заведение.

Как налоговая сможет использовать данные карт и навигаторов, кого могут проверить и почему эксперты предупреждают о риске ошибок — смотрите в сюжете.

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