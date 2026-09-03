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Искусственный интеллект расширяет возможности казахского языка

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата города Шымкента

В Шымкенте в рамках Дня языков народа Казахстана прошёл круглый стол на тему «Казахский язык — в цифровом пространстве: технологии, инновации, развитие».

В обсуждении приняли участие специалисты в сфере языка и образования, представители IT и искусственного интеллекта, преподаватели вузов и колледжей, а также молодёжь.

Участники обсудили цифровизацию казахского языка, использование искусственного интеллекта в обучении, развитие электронных ресурсов и мобильных приложений. Были представлены проекты Qazaq Til AI, виртуальные ассистенты и другие цифровые решения.

Отдельное внимание уделили качественному медиаконтенту и анимации как инструментам популяризации государственного языка. Режиссёр-сценарист киностудии «Сак» Батырхан Калдарбекулы представил проект мультфильма «АЛАН».

По итогам встречи участники подчеркнули необходимость развивать казахоязычный цифровой контент, совершенствовать языковые базы данных и расширять возможности искусственного интеллекта для работы с казахским языком.

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