Бесплатные языковые курсы проходят в Центральном парке Шымкента

В период летних каникул старшеклассники организовали бесплатные языковые курсы для жителей Шымкента.

Уроки проводят в центральном парке города, три раза в неделю. В социальном проекте «Парк языков» горожане от 6 до 60 лет могут бесплатно изучать казахский, русский и английский, турецкий и французский языки в течение трех месяцев. Преподаватели-волонтеры говорят, хотят внести свой вклад в популяризацию языков. По словам организаторов, большой популярностью пользуются казахский и английский языки.

«Я поступила учиться в Италию, а до этого развивала свой английский посредством «Парка языков». У меня появилась мотивация: я захотела учиться за границей и изучать другие языки. И сейчас я преподаю английский другим людям. Хочу поделиться тем, что знаю. Потому что я не знала как учить языки, по какой методике, какие книги читать. Вот чем я хочу поделиться», — говорит Нурай Абдишим, преподавательница.

«Наша главная цель-это пропаганда языка. В первую очередь государственного казахского языка. Но также мы хотим прививать страсть к другим языкам, жать мотивацию», — говорит Айгерим Аскарбеккызы, директор центра языкознания в г. Шымкенте.

Социальный проект работает в Шымкенте последние семь лет. В прошлом году больше 5 тысяч человек бесплатно смогли изучить казахский, русский, английский языки. В этом году в список языков включили турецкий и французский.