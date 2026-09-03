Медицинские услуги в Шымкенте будут проверять до проведения оплаты

В Шымкенте представители центрального аппарата Фонда социального медицинского страхования встретились с медицинским сообществом города. Участникам представили основные направления трансформации системы ОСМС 2.0 и возможности единой цифровой платформы Qalqan.

Новый подход предусматривает переход от финансирования по объёму оказанных услуг к более эффективному управлению расходами, рисками и результатами. Планирование, закуп, финансирование и мониторинг медицинской помощи будут объединены в едином цифровом контуре.

Одним из ключевых изменений станет усиление предварительного контроля. Информация о медицинских услугах будет автоматически проверяться ещё до оплаты. Это позволит заранее выявлять ошибки и несоответствия, снижать финансовые риски и повышать прозрачность расчётов.

Цифровая платформа Qalqan автоматизирует проверку данных о пациентах, формирование счетов и актов оказанных услуг. Кроме того, граждане смогут самостоятельно проверять, какие медицинские услуги были зарегистрированы на их имя, и сообщать о случаях, когда фактически помощь не оказывалась.

Сегодня медицинскую помощь в рамках ОСМС в Шымкенте оказывают 174 организации. Из них 34 — государственные, остальные — частные. Внедрение платформы Qalqan в медорганизациях города проходит поэтапно.