Победу в республиканской олимпиаде по казахскому языку одержала команда из Туркестана

В Астане состоялась церемония награждения победителей Республиканской интеллектуальной олимпиады «Ана тілі», проходящей второй год подряд при поддержке Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, Международного общественного объединения «Қазақ тілі» и Международного общественного фонда «Білім-Инновация».

В отборочном этапе приняли участие более 2000 учащихся 9–11 классов со всей страны.

По итогам были определены 64 команды (192 участника), прошедшие в финал, где состязались в направлениях «Пікірсайыс», «Тілшілер» и «Білімпаздар».

Главный приз завоевала команда «Үшарыс» Туркестанской области.

«Мы гордимся результатом наших школьников, их успех вдохновляет других юных жителей региона углубленно изучать казахский язык и демонстрировать высокий уровень знаний», — отметили организаторы.

Кроме того, 14 призёров 11-х классов получили образовательные гранты ведущих вузов страны: по пять — в Казахский национальный педагогический университет имени Абая и Казахский национальный женский педагогический университет, два — в SDU University, а также по одному — в Narxoz University и Coventry University Kazakhstan.

Команды также были награждены в номинациях «Үздіктер», «Озаттар», «Мықтылар» и «Белсенділер».

Цель олимпиады — стимулировать углублённое изучение казахского языка и укреплять его престиж среди молодёжи.