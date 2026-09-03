Школы Туркестанской области переведут на единый цифровой мониторинг

В Туркестане состоялось расширенное заседание, на котором обсудили пути реализации инициатив Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию сферы образования и выполнения поручений, озвученных на августовской конференции.

В заседании под председательством акима области Нуралхана Кушерова приняли участие акимы районов и городов, руководители отделов образования, директора школ и другие причастные.

Глава региона дал конкретные поручения и рекомендации руководителям, ответственным за сферу образования, и директорам школ. Поставлены задачи внедрить единую цифровую систему мониторинга «Білім сапасы – Түркістан», которая будет отражать результаты обучения каждой школы, усилить работу со школами с низкими результатами ЕНТ, оценивать эффективность курсов повышения квалификации и сделать функциональную грамотность неотъемлемой частью ежедневного учебного процесса.

«Руководители образования и директора школ должны создавать условия для качественной работы педагогов, а учителя — сосредоточиться на обучении и воспитании детей. Необходимо разработать комплексный план повышения качества образования на 2026–2029 годы и создать Региональный совет по качеству образования. Особое внимание нужно уделить профессиональному уровню педагогов, школам с низкими результатами ЕНТ и эффективности курсов повышения квалификации. Функциональная грамотность, задания PISA и мониторинга образовательных достижений должны стать частью ежедневного учебного процесса», — заявил аким Нуралхан Кушеров.

На педагогическое сообщество возложена большая ответственность. На заседании также рассмотрели анализ основных показателей качества образования в регионе. В частности, были рассмотрены результаты ЕНТ, PISA, Мониторинга образовательных достижений обучающихся, внутришкольного оценивания, профессиональный уровень педагогов и показатели организаций образования.

«Сегодня в области работают 1 106 организаций образования, где обучаются более 550 тысяч школьников. В 2026 году ЕНТ сдавали 29 726 выпускников, а государственные гранты получили 10 582 человека. Средний результат по региону составил 64,83 балла. Самые низкие показатели зафиксированы в Келесском, Сайрамском, Ордабасинском и Сарыагашском районах. В области работают 66 943 педагога. Из прошедших оценивание знаний установленный порог преодолели 8 604 учителя — 36,5 процента», — данные представил глава управления Галымжан Орынов.

С 2027 года отделы образования будут переданы в ведение районных и городских акиматов. В связи с этим необходимо усилить ответственность местных исполнительных органов за качество образования. В Туркестанской области продолжится работа по повышению качества образования и улучшению инфраструктуры образовательных учреждений.