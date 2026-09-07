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На главную Анонс В Шымкенте провели сложную операцию по эндопротезированию колена

В Шымкенте провели сложную операцию по эндопротезированию колена

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В городской клинической больнице №1 Шымкента 76-летнему пациенту успешно провели операцию по полной замене коленного сустава.

У пациента был диагностирован деформирующий гонартроз обоих коленных суставов. Из-за прогрессирования заболевания его долгое время беспокоили сильные боли, а подвижность была значительно ограничена.

После комплексного обследования врачи приняли решение заменить повреждённый сустав на искусственный эндопротез. Операцию провели травматологи-ортопеды Нуржан Естемесов и Ерболат Абдрахманов.

Операция прошла успешно. Сейчас состояние пациента удовлетворительное, он проходит реабилитацию под наблюдением специалистов.

Эндопротезирование позволяет уменьшить боль, восстановить функцию сустава и улучшить самостоятельную подвижность пациента.

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