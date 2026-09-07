32 золота завоевала сборная Казахстана на Играх кочевников

Сборная Казахстана завершила выступление на VI Всемирных играх кочевников, которые проходили с 31 августа по 6 сентября в Кыргызстане.

По итогам соревнований казахстанские спортсмены завоевали 74 медали: 32 золотые, 20 серебряных и 22 бронзовые.

Представители страны стали победителями и призёрами в аударыспақ, жамбы ату, қазақ күресі, алыш, армрестлинге, перетягивании каната, тоғызқұмалақ, мангале, традиционной стрельбе из лука, конных скачках и других национальных видах спорта.

Всего в VI Всемирных играх кочевников приняли участие около 3 тысяч спортсменов из 113 стран.