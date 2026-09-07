Юные боксёры Кентау идут к большим победам

В спортивном клубе Кентау боксом занимаются более 100 подростков. Многие из них уже успешно выступают на областных, республиканских и международных турнирах.

16-летний Жалил Мамадалиев тренируется более трёх лет и мечтает пробиться на чемпионат Казахстана, а в будущем — выступить на Азиатских играх.

14-летний Гурам Гузалов пришёл в секцию по совету отца. За три года занятий он стал призёром областных соревнований и побеждал на турнирах в Шымкенте и Алматы.

Тренировки проходят шесть дней в неделю. Группы формируют по возрасту, особое внимание уделяя безопасной подготовке юных спортсменов.

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