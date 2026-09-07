В Шымкенте выявили нарушения при выдаче фитосанитарных сертификатов

Прокуратура Каратауского района Шымкента выявила факты незаконного воспрепятствования деятельности инвесторов со стороны Территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе.

Установлено, что при обращении предпринимателей за фитосанитарными сертификатами, необходимыми для экспорта сельхозпродукции, должностные лица необоснованно создавали препятствия в их выдаче.

По итогам проверки в отношении руководителя и сотрудников инспекции составили четыре административных протокола. Виновным назначены штрафы на общую сумму 865 тысяч теңге, которые уже оплачены.

Прокуратура приняла меры для недопущения подобных нарушений и защиты прав инвесторов.