В Туркестанской области утонули 29 детей

С начала года в Туркестанской области на воде погибли 52 человека, из них 29 — дети. По сравнению с прошлым годом общее число трагедий снизилось на 5,5%, однако детская смертность выросла на 16%.

В регионе определены 19 разрешённых мест для купания и 111 опасных участков. Там установили около 400 запрещающих знаков и 113 информационных стендов, спасатели ежедневно проводят рейды.

Для профилактики среди школьников провели более 7 тысяч занятий по безопасности на воде, свыше 2 тысяч подростков обучили плаванию. В населённых пунктах также работали частные, каркасные и модульные бассейны.

Спасатели напоминают: детей нельзя оставлять у воды без присмотра, а купаться следует только в разрешённых местах.

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