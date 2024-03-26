Выставка казахской борзой породы тазы прошла в Шымкенте, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ.

Заводчики и любители со всего региона представили около ста собак, которых не водят в грумерские салоны, а тренируют для охоты. Эта порода, по словам экспертов, считалась у казахов одним из семи сокровищ. И сейчас идет активная работа по сохранению национального достояния. Такое поручение дал Глава государства.

Любителей этих изящных и быстрых животных сегодня немало, причем не только среди охотников. На выставке специалисты осмотрели каждого четвероногого участника, чтобы выявить чистокровных племенных производителей. Ведь родословная имеет большое значение. Лучшие представители национальной породы поедут на международную выставку.

«Мы описываем огромное количество собак, я была в западном регионе, сейчас на юге, следующая неделя у нас Алматы. Очень много энтузиастов, собаки очень хорошего уровня, отличного качества. Практически все собаки рабочие. Я считаю, что надо сохранить, приумножить, гордится нашей национальной породой», — говорит Алёна Мартынова, эксперт.