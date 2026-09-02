В Шымкенте призывную кампанию проводят с помощью Face ID

В Шымкенте стартовала осенняя призывная кампания. Сегодня первые 23 новобранца отправились на срочную военную службу, чтобы исполнить свой гражданский долг перед Родиной.

Им предстоит служить в Жамбылской области, охранять государственную границу и проходить необходимую подготовку.

Служить молодые люди отправляются осознанно, говорит новобранец Нургелди Адамбек: «Мы отправляемся служить в пограничные войска. Защищать свою страну и землю — долг каждого мужчины. Я иду служить по собственному желанию, никто меня не заставлял».

Всего в рамках осенней призывной кампании из Шымкента планируют направить в Вооружённые силы более тысячи граждан. Более 200 из них — молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Они будут проходить службу в подразделениях Пограничной службы.

До конца года из Шымкента планируют отправить на службу около 1400 человек, сообщил начальник Департамента по делам обороны Шымкента Абдигабит Шегебаев: «Сегодня мы отправляем на службу 23 призывника. В рамках осенней кампании наша основная задача — до 31 декабря направить в войска около 1400 человек. Молодёжь приходит подготовленная и с хорошим настроем, среди призывников есть представители разных национальностей».

Отметим, в этом году возможности цифровых технологий при проведении призывной кампании расширили. Теперь каждый призывник, проходящий медицинское освидетельствование, регистрируется с помощью системы «Face ID». Она автоматически фиксирует время прохождения медицинской экспертизы и позволяет контролировать весь процесс обследования.

Перед службой на границе новобранцы проходят специальную подготовку, рассказал ветеран Пограничной службы Сапаргали Туймебеков: «После прибытия на срочную службу будущие пограничники в течение трёх месяцев проходят учебные сборы и подготовку. Затем их распределяют по подразделениям, где они уже несут службу с оружием, заступают в наряды и выполняют поставленные задачи. Независимо от погодных условий они должны круглосуточно охранять государственную границу и не допускать нарушений».

В завершение мероприятия военнослужащие продемонстрировали профессиональную и боевую подготовку. Они показали навыки рукопашного боя и выполнили различные приёмы. Кроме того, служебные собаки вместе с кинологами продемонстрировали навыки и уровень специальной подготовки.