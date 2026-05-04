Видео с попыткой задержания призывника разошлось в соцсетях: что произошло на самом деле

В социальных сетях распространяется видео, на котором несколько мужчин останавливают и пытаются задержать молодого человека прямо на улице.

Как позже выяснилось, сотрудники полиции и представители местных исполнительных органов проводили мероприятия по доставке призывника для постановки на воинский учёт.

По официальной информации, молодой человек неверно понял происходящее, попытался скрыться, эмоционально отреагировал и в какой-то момент упал.

Отмечается, что ранее призывнику направлялись повестки. В полиции добавили, что заявлений по данному факту не поступало.