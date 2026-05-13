Казахстанцам напомнили о правилах отсрочки от армии для студентов

Редактор Юлия Машковская
Фото министерства обороны Республики Казахстан

В Казахстане продолжается цифровизация системы воинского учета и призыва. Повестки теперь направляются не только в бумажном виде, но и через SMS, портал eGov Mobile и личный кабинет eGov.kz.

Система интегрирована с государственными базами данных, благодаря чему сведения об образовании, семейном положении и месте работы подтягиваются автоматически, что упрощает постановку на учет.

Призывники могут онлайн проверить свой статус, наличие отсрочки и необходимость явки в военкомат. В дальнейшем система будет работать в проактивном режиме.

Отдельно отмечается, что студентам казахстанских вузов отсрочка предоставляется на весь период очного обучения. Для обучающихся за рубежом она также возможна, но только при наличии подтверждающих документов.

