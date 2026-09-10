В Шымкенте представили новую книгу Касым-Жомарта Токаева

Вышла в свет книга Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «К справедливому обществу — честное слово». Новое издание обсудили представители интеллигенции Шымкента.

В книге собраны выступления, размышления и взгляды Главы государства разных лет. Издание объемом 330 страниц состоит из 21 тематического раздела. В нем затронуты вопросы справедливого общества, закона и порядка, образования, науки, экономики, технологий, молодежи, единства и будущего страны.

Книга вышла тиражом 5 тысяч экземпляров и распространяется в государственных библиотеках, университетах, колледжах и молодежных центрах.

Участники встречи отметили, что особое значение издание может иметь для молодежи. В вузах содержание книги планируют обсуждать во время кураторских часов и встреч со студентами.

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