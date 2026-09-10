Главный герой громкой истории в Шымкенте снова живёт на улице

История спасения кота из водопроводной трубы в Шымкенте вызвала большой резонанс в социальных сетях. Животное обнаружили вечером 7 сентября в 16-м микрорайоне, где проводится реконструкция водопроводных сетей.

На место прибыли спасатели и представители подрядной организации. Чтобы освободить кота, специалистам пришлось разрезать участок трубы. В операции также участвовали зоозащитники, которые несколько часов приманивали испуганное животное кормом.

Участники спасения опровергли сообщения о том, что кота якобы замуровали во время ремонтных работ. По их словам, животное могло самостоятельно забраться в широкую трубу.

После спасения кот остался жить на улице. Сейчас он сторонится людей и пока не даётся в руки.

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