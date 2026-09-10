Бытовая техника становится показателем достатка казахстанских семей

Холодильник, стиральная машина и пылесос давно стали привычными для большинства казахстанцев. Однако более дорогая техника по-прежнему доступна не всем. Например, микроволновые печи есть примерно у 88% домохозяйств, а отдельная морозильная камера — лишь у каждой второй семьи.

Эксперты отмечают, что наличие бытовой техники отражает уровень доходов и качество жизни. Если значительная часть бюджета уходит на продукты и одежду, на крупные покупки и сбережения средств уже не остается.

Разница особенно заметна между регионами. В Алматы микроволновки есть у 97% домохозяйств, а в Западно-Казахстанской области — примерно у 70%.

При этом техника продолжает дорожать. За год заметно выросли цены на посудомоечные машины, электрочайники, морозильные камеры, стиральные машины и холодильники. В результате для одних семей бытовая техника остается обычным помощником, а для других — серьезной покупкой.

Полный сюжет смотрите по ссылке.