Казахстан рассматривает новый подход к использованию средств Национального фонда. Идея заключается в том, чтобы сохранить для будущих поколений не только финансовые резервы, но и современную инфраструктуру, качественные школы, больницы, дороги и коммунальные объекты.

Активы Нацфонда достигли 65,5 млрд долларов. Часть средств планируют направить на крупные инфраструктурные проекты: более 4 млрд долларов — уже в следующем году и примерно по 3 млрд — в последующие два года.

Эксперты считают, что приоритетом должны стать образование, здравоохранение и обновление изношенной инфраструктуры. Также средства могут направляться в перспективные отрасли — переработку, легкую и пищевую промышленность, цифровые проекты.

Главное условие — экономическая обоснованность вложений. По мнению специалистов, проекты должны приносить долгосрочный эффект, повышать качество жизни и со временем возвращать часть прибыли в Национальный фонд.

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