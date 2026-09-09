Конфликт между соседями закончился убийством

Вечером 9 сентября, 2026 года, на улице Хамза, произошел конфликт между соседями — мужчинами 65 и 39 лет. Что послужило причиной пока не известно. Камеры видеонаблюдения зафиксировали драку на улице.

Молодой мужчина нанес несколько ударов кулаками пожилому соседу. Тот упал и получил ещё несколько добивающих ударов. После чего нападавший забрал некоторые вещи из дома пострадавшего и унёс к себе домой.

Тем временем, 65-летний мужчина так и не пришёл в себя. Его близкие вызвали Скорую помощь, но прибывшие медики лишь констатировали смерть пострадавшего.

На место происшествия прибыли полицейские и руководство ДП г. Шымкента. Подозреваемый скрылся. Ведется расследование, наш корреспондент находится на месте происшествия. У погибшего осталось 5 детей.