В Шымкенте четырехполосную улицу Ыбырая Алтынсарина ввели в эксплуатацию

В Шымкенте полностью завершена реконструкция улицы Ыбырая Алтынсарина. Обновленный участок дороги введен в эксплуатацию.

Работы проводились на участке от улицы Мустафы Шокая до микрорайона Туран общей протяженностью 2 километра. Проезжую часть расширили с двух до четырех полос и уложили новое асфальтовое покрытие.

В рамках проекта также благоустроили пешеходную зону, обновили остановки общественного транспорта, наружное освещение и систему водоотведения. Кроме того, организовано движение транспорта и открыты правые повороты.

Реконструкция улицы позволила улучшить транспортную доступность микрорайонов Туран, Кайтпас-1 и прилегающих территорий. Обновленная дорога также стала альтернативным маршрутом проспекту Байдибек би.

Ожидается, что это позволит более равномерно распределить транспортные потоки, снизить нагрузку на соседние улицы и сократить время в пути для жителей.

В ходе реконструкции комплексно обновили не только дорожное покрытие, но и пешеходную и инженерную инфраструктуру. Обновленная улица Ыбырая Алтынсарина стала еще одним важным транспортным маршрутом Шымкента.