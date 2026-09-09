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На главную Анонс В Шымкенте детям предлагают 52 бесплатных кружка

В Шымкенте детям предлагают 52 бесплатных кружка

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Редактор Юлия Машковская
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Во Дворце школьников №2 Шымкента прошёл День открытых дверей. Родители смогли познакомиться с направлениями дополнительного образования и выбрать кружки с учётом интересов детей.

Сегодня во дворце работают 52 кружка — творческие, спортивные, научные и технические. Среди них биотехнологии, программирование, 3D-моделирование, химия, физика, журналистика и другие направления.

Сейчас занятия посещают 4 880 детей в возрасте от 5 до 16 лет. Всего Дворец школьников рассчитан на одновременное обучение пяти тысяч воспитанников.

Записаться в кружки можно через онлайн-очередь или непосредственно во Дворце школьников.

Полную версию материала смотрите по ссылке.

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