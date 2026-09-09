В Шымкенте по школам распределяют 600 тысяч новых учебников

В Шымкенте начали распределять по школам около 600 тысяч новых учебников. Ранее в социальных сетях родители пожаловались, что некоторым детям выдали изношенные книги с повреждёнными обложками.

Как сообщил заместитель акима Шымкента и официальный представитель акимата Сарсен Куранбек, причиной стало то, что в отдельных школах старые учебники своевременно не списали. К руководителям школ и ответственным сотрудникам управления образования, не обеспечившим должный контроль, приняты соответствующие меры.

На закупку новых учебников из городского бюджета выделили около 2,3 миллиарда теңге. Средства были утверждены после заседания городского маслихата, которое прошло 14 августа.

Сейчас в городе также внедрена цифровая система учёта, которая позволяет отслеживать наличие и количество учебников в каждой школе.

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