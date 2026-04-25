Отгремели праздники: 8 Марта, Наурыз… На их фоне мне вспомнились весенние праздники 70-80-х годов прошлого столетия, связанные с культурными мероприятиями. Это было еще в донаурызовские времена…

70-е годы…

В 1974-м я стал студентом Казахского химико-технологического института.

Первым культурным мероприятием для меня был концерт вокально-инструментального ансамбля (ВИА) КазХТИ «Арман», только что вернувшийся из поездки в Монгольскую Народную Республику. Руководил ансамблем талантливый режиссер Ергали Уразимбетов. В то время ВИА пользовались огромной популярностью среди молодежи. В конкурсах «Студенческая весна», которые проходили сначала на факультетском уровне, затем — на институтском, далее — на городском, ВИА играли ведущую роль.

В КазХТИ хорошими музыкантами считались механики и строители. Легендами КазХТИ были Михаил Фельдшер и Нурлан Абласанов (механический факультет), Владимир Ким (строительный факультет).

В 1976 году перед окончанием института механики во главе с Нурланом Абласановым дали прощальный концерт в актовом зале. Зал был полон: зрители стояли в проходах и сидели на полу перед сценой…

В 1978 году институт (мехфак) окончил Андрей Астафьев, который по направлению попал в Волгоград на керамический завод. Здесь судьба свела его с Александром Градским, который помог ему поступить в училище им. Гнесиных, а затем взял в свой ансамбль.

В 1980 году проректору по учебной работе КазХТИ В.М. Кирилину исполнилось 50 лет. Василий Михайлович прошел в институте путь от ассистента до доцента, хорошо знал учебный процесс. Кроме того, что он был хорошим специалистом, имел своеобразное хобби — писал стихи и сочинял музыку. И свой юбилей он решил отметить проведением музыкального вечера.

В майский день 1980 года в актовом зале института состоялся авторский вечер В. Кирилина. Со сцены прозвучали стихи Василия Михайловича в исполнении автора, преподавателей и студентов КазХТИ. Песни на музыку В. Кирилина исполняли автор и студенты ВИА под руководством Игоря Кирилина — сына юбиляра. Вечер закончился поздравлениями и теплыми пожеланиями руководства вуза и многочисленных гостей.

80-е годы…

В 1983-м, отслужив два года в армии (замполитом роты в стройбате в Джамбуле), я вернулся в КазХТИ. Хотел поступать в аспирантуру (в 1979 году окончил вуз с дипломом с отличием). Но стал председателем профкома студентов КазХТИ. В ведении студенческого профкома были художественная самодеятельность, оздоровительный лагерь «Технолог» и студенческий профилакторий.

Большую заботу в развитии художественной самодеятельности проявляло руководство института, в первую очередь ректор Молдабеков Шаяхмет Молдабекович. Проректоры и деканы факультетов курировали коллективы художественной самодеятельности.

Руководителями коллективов приглашались грамотные специалисты из института культуры и музыкального училища. Так, хором преподавателей и сотрудников руководил Степан Гевич, вокально-инструментальным ансамблем — Александр Горелик, танцевальным коллективом — Сералы Тлеубаев (Чимкентский институт культуры). Домбровым оркестром долгое время руководил Омирсеит Сулейменов (музыкальное училище).

Отдельно стоит выделить руководителя театра МОСТ (молодежный студенческий театр) Султана Абдиева. С. Абдиев в 1976 году окончил КазХТИ по специальности «производство строительных изделий и конструкций». Во время учебы был активным участником театра МОСТ и помощником режиссера театра Ванченко Всеволода Константиновича.

После окончания института стал актером областного русского драматического театра и поступил на заочное отделение Ташкентского драматического училища, которое окончил в 1983 году. И в этом же году пришел в КазХТИ работать режиссером театра МОСТ.

Он хотел поставить спектакль Григория Горина «Забыть Герострата». И этой идеей заразил меня, председателя профкома студентов. Султан провел большую работу среди студентов и набрал ребят, которые стали единомышленниками. Но, к сожалению, сразу поставить спектакль не удалось…

И все же «Забыть Герострата» поставили в 1986 году. Спектакль имел большой успех у театралов города и получил лестные оценки специалистов, а также дал возможность подтвердить звание «народного театра».

А между этими событиями был 1985-й — год 40-летия Победы в Великой Отечественной

войне. К празднику надо было подготовить спектакль на военную тему. Театр МОСТ с этим заданием справился блестяще. Был подготовлен спектакль «Весенний день 30 апреля» о событиях одного из последних дней войны, происходивших в Берлине. Здесь хотелось бы отметить руководство института и работников АХЧ в подготовке сцены актового зала, так как действия спектакля проходили на трех уровнях.

Кроме этого, в 1985 году Султан Абдиев был режиссером заключительного концерта КазХТИ «Студенческая весна». Я был свидетелем его подготовки. Были подготовлены все номера, хорошо отрепетированы…

Но не было финального номера… Песни Тухманова «День Победы» тогда еще не было. За Султана пришли поболеть члены его семьи: супруга и дети — дочь и сын… Вдруг Султан вызывает на сцену сына Руслана спеть песню «Отгремели канонады, в мире — тишина. На большой земле однажды кончилась война…» Этот номер получился отличным завершением большой программы!

В 90-е годы Султан Абдиев был приглашен главным режиссером в Свердловский областной театр (ныне Екатеринбург), затем работал главным режиссером в Мурманском областном театре.

Во время летних отпусков Султан приезжал в Шымкент и готовил один спектакль для нашего театра. К сожалению, пять лет назад его не стало. Его ученики — выпускники КазХТИ — сохранили о нем добрую память.

Еще хотелось бы отметить известных работников искусства, внесших свой вклад в культурную жизнь КазХТИ. Мой предшественник на посту председателя профкома студентов института Серикбаев Базарбай Алибаевич, уроженец Кызылординской области, имел много друзей-земляков, которые по его приглашению посещали КазХТИ.

Кудайберген Султанбаев и театр «Тамаша» выступали перед студентами и сотрудниками. В актовом зале был организован концерт ансамбля «Досмукасан».

Большую помощь музыкантам института оказал композитор Кенес Дуйсекеев. Нашему институту он подарил в 1986 году песню «Өмір-өмір», которую впервые исполнила Айбала Тасполтаева (ныне доцент кафедры «Пищевая инженерия»).

Большую помощь К. Дуйсекеев оказал проректору по учебной работе, самодеятельному композитору Кирилину Василию Михайловичу в обработке и доработке его песен. В 90-е годы имя В.М. Кирилина было внесено в «Аллею музыкальных звезд» Южно-Казахстанской области рядом со сквером Шамши Калдаякова. Считаю, что в этом большая заслуга Кенеса Дуйсекеева.

В 1986 году коллективы художественной самодеятельности КазХТИ дали большой концерт на сцене областного драматического театра. Он имел огромный успех!

Режиссером концерта был Серик Елеусизов — почетный гражданин города Шымкента, организатор всемирно известного ансамбля «Гульдер».

Благодаря стараниям С. Елеусизова (директора областного Дома народного творчества) в 1986 году агитбригада КазХТИ побывала с концертами в Орловской области России, откуда привезла положительные отзывы.

Считаю, что в 70-80-е годы, несмотря на то, что КазХТИ был техническим вузом, наш институт оставил заметный след в культурной жизни города и области.

Болатжан Серикбаев,

доцент ЮКУ им. М. Ауэзова