Ожившие картины в библиотечной экспозиции

После некоторого затишья вдруг заметно активизировалась культурная жизнь в городской универсальной библиотеке имени А. Пушкина.

Некая временная пауза была взята по весьма уважительной причине — произошла смена руководства. Вместо директора Натальи Сергеевны Романовой пришла Гульмира Калыбаевна Жанысбекова. И как всякому живому организму в период нововведений, библиотеке нужно было время для перестройки на другую рабочую волну. Нет, разумеется, библиотека ни на день не прекращала работать по своему основному «книжному» направлению, но график культурно-просветительских мероприятий в наступившем году надо было выстраивать по новой тематической линейке.

Не надо строить никаких конспирологических предположений насчет директорской пересменки — Наталья Романова пошла на повышение! В официальном документе сказано, что она «назначена на должность заместителя руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» («Общественное согласие») управления внутренней политики г. Шымкента.

Наталья Сергеевна — опытный специалист, посвятивший свою профессиональную деятельность идеологической работе, вопросам образования и воспитания. Уверены, что ее богатый опыт и высокий профессионализм будут способствовать дальнейшему развитию деятельности Ассамблеи народа Казахстана в Шымкенте, укреплению общественного согласия и единства. Дай ей Бог всяческих успехов на этом поприще!

Пушкин всегда живой

Начну в хронологическом порядке.

9 февраля в библиотеке была организована литературно-музыкальная гостиная, приуроченная ко Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина. Мероприятие было спланировано в необычном формате и носило название «В союзе звуков, чувств и дум…». Концерт с исполнением романсов на стихи великого поэта, просмотр мини-спектакля по мотивам «Сказки о царе Салтане», литературная викторина, поэтическая декламация и интерактивное зрелище «Пушкин в Instagram», сгенерированное с помощью искусственного интеллекта.

Зрителями и участниками литературно-музыкальной гостиной были учащиеся школ, студенты музыкального колледжа — в общем, молодежь, которой оказались одинаково близки и творчество классика Пушкина, и причудливые образы нейросети.

Ведущими встречи были руководитель общественного фонда «Ерекше жол» Роза Беркешева и координатор конкурса «Литература объединяет мир» Зауре Джунусбекова.

Несомненно, главная цель подобной гостиной — популяризация литературного наследия Александра Сергеевича во всем жанровом многообразии. Но, надо отдать должное организаторам и сценаристам, они внесли в традиционный формат подобных встреч новационную изюминку — в русле современных технологических решений. Так, например, совершенно по-новому прозвучала пушкинская «Сказка о царе Салтане». Казалось бы, что нового можно привнести в известный сказочный сюжет с такими знакомыми персонажами, как царь и царица, Гвидон и Царевна-Лебедь, сватья баба Бабариха и Жар-птица? А вот, поди же, привнесли! Царь появился в современном костюме со смартфоном в руках, сватья — с планшетом, а Гвидон — в наушниках…

В инсценировке звучали такие тексты, коих в пушкинские времена никто бы не понял по умолчанию. Царь, к примеру, восклицал, «зависая» в соцсети: «Ах, мои подписчики!» А на упреки царицы, когда же ты займешься делами, а не лайками? Он логично отвечал: «Любимая, управление королевством без лайков невозможно! Мои подданные ждут обновлений!» В диалогах тут и там мелькали «трендовые» словечки и понятия, такие как «Твиттер», «рейтинг», «селфи», «пост», Instagram, TikTok и тому подобное.

Имеют ли нетленные произведения Пушкина право на подобное прочтение? Здесь каждый может иметь свое мнение. Но какой живой отклик эта трактовка вызвала у юных зрителей! Как искренне они смеялись! Как знакомы и близки им стали эти сказочные герои!

Раньше тоже, помню, были горячие дискуссии на тему экранизаций классических произведений. Говорили, что каноны классики непоколебимы, а некоторые вольные трактовки были настолько невразумительны и малохудожественны, что любой большой писатель «в гробу бы перевернулся» от такой поверхностной интерпретации своего творчества…

Но есть и другое мнение: краткое ли, адекватное ли, но любое просветительское действие только способствует внедрению культуры в широкие зрительские массы. Иной, допустим, после просмотра экранизации тут же побежит в библиотеку в поисках авторского оригинала для выяснения подробностей сюжетных коллизий. Вот и в нашем случае, уверена, многие из тех, кто до сих пор ничего не слышал о царе Салтане (а дети книжек сейчас не читают), непременно захотят узнать, о чем эта сказка на самом деле? В чем ее зашифрованный смысл?

А на самом деле в гостиной поднимались весьма серьезные темы. Там говорили о тесной связи поэзии и музыки, влиянии произведений Пушкина на творчество великих композиторов, музыкальных жанрах, жизни и трагической гибели великого поэта, которая волнует нас до сих пор.

В гостиной звучало много музыки и стихов, живой отклик вызвала развлекательно-познавательная викторина. А ближе к финалу организаторы преподнесли еще один сюрприз в духе нынешних реалий: был показан небольшой фильм как «закрепление пройденного материала». Фильм тоже был не простой, а сгенерированный ИИ Антоном Федоровым по мотивам той же «Сказки о царе Салтане», которую теперь уж точно никто не забудет.

Взгляд на мир через призму современности

13 февраля в выставочном зале той же библиотеки состоялась первая интерактивная персональная выставка художницы и педагога Ирины Шимелковой. И в этом же кейсе отдельным блоком были выставлены работы художницы Екатерины Дьяконовой.

Начну с Ирины Николаевны Шимелковой, которая давно знакома любителям живописи. Свою выставку она назвала «Быть увиденной», что звучало свежо и интригующе. Ее творческое «досье» богато фактами успехов и достижений. Она дипломированный специалист более чем с 30-летним стажем. Долгое время, с 2014-го по 2020 год, руководила командой из 35 педагогов во Дворце школьников. Провела около ста мастер-классов общегородского значения, шесть — на республиканском уровне.

14 лет возглавляет художественную студию «Арабеска». Ее ученики — неоднократные призеры творческих конкурсов Казахстана. Сотни ее выпускников поступают на обучение по гранту в престижные вузы Казахстана, Германии (Берлин), Чехии (Прага), Франции (Париж), России (Москва, Санкт-Петербург) и Турции. Автор многих оригинальных творческих проектов, направленных на развитие художественного творчества с опорой на народные традиции и национальный колорит. С 2024 года является членом Союза художников Казахстана.

Свое профессиональное педагогическое кредо объясняет так: «Главная цель педагога — это воспитание гармоничного, творческого и конкурентоспособного человека, который отвечает требованиям нового времени, способного проложить свой путь в стремительно меняющемся мире».

Казалось бы, просто физически невозможно сочетать активную педагогическую деятельность с личным художественным творчеством. Но Ирине Шимелковой каким-то образом это удается. Причем не перестает удивлять ее разнообразная жанровая палитра. Она с одинаковой смелостью берется и за пейзажи, и за натюрморты, и за портреты.

«Меня иногда упрекают, что в моих работах нет какой-то объединяющей концепции, единого стиля и почерка, — говорит художница. — Но, может, это и есть моя собственная концепция: изображать этот мир во всем его многомерном многообразии, раскрывая его неповторимую красоту для себя и для других».

И все-таки на этой выставке царила портретная живопись. С экрана на зрителей смотрели, улыбались или грустили прекрасные женщины, на глазах оживая с помощью всемогущих нейросетей. Эти женщины действительно хотели быть увиденными и немного понятыми, приоткрывая, благодаря зоркому глазу художника, свой загадочный внутренний мир.

Ирина Николаевна так комментирует свою «женскую» серию портретов «Она. Модерн»: «Моей целью было напомнить нам самим, кто мы такие. Женщина представлена здесь не как мать, хозяйка, труженица или просто как объект для изображения, а как некий мистический образ. Магия взгляда, вуаль декора в моих работах, как мне кажется, более полно раскрывают образы моих современниц. Позже возникла мысль привлечь искусственный интеллект, призвав его в соавторы, сделать портреты живыми и подвижными, как сама госпожа Природа. И с помощью специального приложения куратор выставки Алина Кипчакбаева подарила моим портретам новую цифровую жизнь».

Действительно, портреты оживали на глазах по мановению руки, стоило только навести камеру телефона на понравившуюся вам картину. Раньше это показалось бы волшебством, а сейчас реальность!

«Красота примиряет нас с цифровой революцией через гармонию и эстетику, — уверена Ирина Шимелкова, — а в данном конкретном случае технология не убивает красоту, а дает ей бессмертие».

Я уже упомянула, что на этой выставке были представлены работы еще одной художницы — Екатерины Дьяконовой. Представлены они были более чем скромно. Да и сама она рядом с яркой в изысканно-богемном наряде Ириной выглядела немного смущенной от повышенного зрительского внимания. Она занялась живописью довольно поздно и это произошло не без влияния Ирины Шимелковой в студии «Арабеска». Сейчас в творческом арсенале художницы уже более ста работ различной жанровой направленности. Несмотря на зрелый возраст, лучшее еще впереди! Идею провести такую совместную выставку предложила сама Ирина Николаевна и это, по-моему, очень щедрый жест и прекрасный подарок учителя ученику.

Кто-то сказал, что искусство должно быть увиденным! И это воистину так.

Елена Летягина