Шымкентские компании могут выйти на рынок крупных нефтегазовых закупок

Шымкент посетила делегация компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.». Представители КPO изучили производственные возможности местных предприятий и продукцию, которую можно использовать в нефтегазовых проектах.

В центре внимания — насосное оборудование, трансформаторы, комплектующие для электрохимической защиты и другие промышленные изделия. Главное условие — соответствие продукции высоким техническим стандартам.

В ходе визита также прошли выставка местных производителей и круглый стол. Стороны обсудили возможные поставки, требования к тендерам и дальнейшую кооперацию.

Городские власти рассчитывают, что такие встречи помогут шымкентским предприятиям выйти на новые рынки и получить долгосрочные контракты.

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