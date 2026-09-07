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На главную Анонс Шымкент стал лидером по обучению цифровой грамотности среди регионов

Шымкент стал лидером по обучению цифровой грамотности среди регионов

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Редактор Юлия Машковская
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Государственная корпорация «Правительство для граждан» продолжает обучать казахстанцев цифровой грамотности. Сегодня во фронт-офисах Госкорпорации по всей стране действуют 20 классов обучения.

В которых специалисты знакомят услугополучателей с возможностями современных цифровых сервисов и помогают освоить самостоятельное получение государственных услуг в электронном формате.

С начала года занятия посетили более 6 тысяч человек. На пять наиболее активных регионов пришлось свыше половины всех участников.

Занятия проходят по средам и пятницам. Обучение бесплатное, посетить занятия может любой желающий. Обучение можно пройти во всех ЦОНах города.

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