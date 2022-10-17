Учения на рынке «Айна» прошли в Шымкенте

Учения прошли в Шымкенте. На территории крупного рынка мегаполиса пожарные отрабатывали навыки пожаротушения.

Согласно замыслу пожарно-тактического учения, на рынке «Айна» из-за короткого замыкания электропроводки произошел пожар, который быстро распространился на соседние бутики. Охранники объекта оперативно сообщили об этом в службу «101». По вызову №2 в соответствии с графиком выезда к месту пожарно-тактического учения силы и средства были направлены на место происшествия.

«У нас имеется 980 торговых точек. Все обучены технике пожарной безопасности — этому обучают в первую очередь. Есть 6 гидрантов, сигнализация, если случится пожар, мы все будем готовы. Но такие учения держат нас в тонусе«, — говорит Газиз Исаев, владелец рынка Айна.

Цель пожарно-тактического учения: отработка практических навыков личного состава противопожарных подразделений при тушении пожара в торговых точках.

«По вызову №2 в соответствии с графиком выезда к месту пожарно-тактического учения силы и средства были направлены на место происшествия. На условном пожаре создан штаб пожаротушения, сотрудниками службы «105» отключена электрическая сеть мощностью 380 Вт. Пожарные провели мероприятия по тушению пожара, не допуская распространения пожара. Общая площадь условного пожара составила 54 м2″, — рассказали в ДЧС Шымкента .

В учениях были задействованы 4 целевых, 9 основных единиц пожарной техники, офицерский и личный состав, сотрудники оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф, один экипаж дорожно-патрульной службы, а также бригада скорой медицинской помощи, водохозяйственная служба, сотрудники службы «105».