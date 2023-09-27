Огнеборцы провели пожарно-тактические учения в высотках Шымкента

Очередные пожарно-тактические учения прошли в жилом комплексе «Дендропарк» в Шымкенте. Главной целью манёвров была отработка взаимодействия между подразделениями чрезвычайных служб при тушении пожара и эвакуации жителей высотных домов. Эти учения стали и хорошей возможностью для сотрудников Департамента по ЧС обследовать противопожарное состояние жилого многоэтажного комплекса.

Звук многочисленных сирен не на шутку встревожил жителей многоэтажного комплекса. Спустя минуту во двор въехали пожарные машины и автомобили чрезвычайных служб. Всего в пожарно-тактическом учении было задействовано 15 единиц пожарной и специальной техники и 50 человек из состава Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, а так же других экстренных служб.

«Согласно тактическому замыслу учений, пожар произошел из-за короткого замыкания проводки электрочайника в квартире на шестом этаже. Был риск распространения огня на вышестоящие этажи. После сообщения о пожаре, согласно графику были направлены силы и средства к месту условного пожара. По прибытию к месту был создан штаб пожаротушения и на двух участках тушения огня, проведено отключение электроэнергии высоковольтной линии 380 Вольт. Проведены работы по эвакуации людей в безопасную зону, спасению и тушению пожаров. Сразу были проведены работы по эвакуации людей в безопасное место», — рассказал официальный представитель ДЧС г. Шымкента Аскар Шарип.

Жилой комплекс «Дендропарк» состоит из трех корпусов: одного 12-этажного и двух 16-этажных домов. Общее количество квартир в жилом комплексе — 164, на первом этаже расположены помещения для малого и среднего бизнеса. Такой масштабный объект обеспечивается дополнительными мерами противопожарной безопасности. В каждом подъезде установлены пожарные гидранты и комплект огнетушителей. Проверка рабочего состояния оборудования так же вошла в план пожарных учений.

«Как вы знаете, сейчас в Шымкенте повсеместно строятся высокоэтажные здания. При этом часто используются современные горючие материалы. В целях противопожарной безопасности здания в современных жилых домах устанавливаются пожарные гидранты. В случае возгорания это большая помощь пожарным подразделениям. Сюда в случае необходимости можно подключать дополнительные рукава, что увеличивает возможность тушения огня. Поэтому, вы должны постоянно следить за состоянием гидрантов и пожарных шлангов и уметь с ними работать. Это несложно — нужно лишь вытянуть рукав, открыть кран и можно им пользоваться», — говорит старший инженер УЧС Абайского района г. Шымкента Байдибек Абылкасым.

Здесь же в ходе учений специалисты департамента по ЧС провели и инструктаж сотрудников персонала управляющей компании жилого комплекса, рассказав, как необходимо готовиться к чрезвычайным ситуациям.

«Перед использованием огнетушителя нужно убедиться в его рабочем состоянии. Поэтому сначала надо осмотреть датчик, чтобы проверить давление в огнетушителе. Случается так, что во время включения он не разбрызгивает. Чтобы этого не произошло, раз в месяц нужно проверять его состояние. А когда используете огнетушитель, нужно держаться на 2-3 метра дальше от огня, потому что возможно пламя, под давлением, может резко распространиться. Необходимо обучить правилам использования огнетушителя и жителей дома», — рассказал инженер УЧС Абайского района г. Шымкента Нурсултан Ашим.

В ходе тренировки пожарные в очередной раз отработали и схему взаимодействия с другими экстренными службами — полицией, скорой помощью и оперативно-спасательным отрядом. Отработка завершилась в установленный срок и получила высокую оценку руководства учений.