Масштабные учения по тушению лесных пожаров прошли в Шымкенте

Сотрудники городского Департамента по ЧС Шымкента совместно с местными исполнительными органами провели пожарно- тактические учения по тушению лесостепного пожара.

Отработка прошла на территории лесного хозяйства «Жасыл белдеу». В соответствии с замыслом пожарно-тактического учения, при прокладывании минеральной полосы вокруг посевных площадей, из работающего трактора вылетела искра. На близлежащем пастбище разгорелся пожар. Огонь начал угрожать соседним посевам и дежурные обратились за помощью к пожарным.

«К месту пожарно-тактического учения направлены силы и средства Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Шымкента и коммунального государственного учреждения «Жасыл белдеу». На месте условного пожара был создан штаб пожаротушения и с помощью квадрокоптера была произведена разведка местности и обнаружения очагов пожара. В результате совместных действий было предотвращено дальнейшее распространение пожара на пашню, лесное хозяйство и жилые дома, а также проведены работы по тушению условного пожара», — рассказал заместитель начальника департамента по ЧС г. Шымкента Аманбек Бейсеибаев.

В учениях, согласно регламенту взаимодействия органов управления, силами и средствами по тушению лесостепных пожаров, был отработан порядок обмена информацией между взаимодействующими учреждениями и службами. Кроме того проверен уровень готовности противопожарных добровольных формирований и пожарных подразделений служб пожаротушения Шымкента и Туркестанской области.

«Всего в учениях задействовано 12 единиц основной, вспомогательной и специальной техники и 70 человек личного состава Службы пожаротушения, 5 единиц техники и 19 человек лесных хозяйств «Жасыл белдеу» и «Бадам», одна бригада филиала центра медицины катастроф. Кроме того задействованы службы обеспечения жизнедеятельности и 20 человек личного состава воинских частей 10-216 и 357-48», — говорит начальник СПТ и АСР ДЧС г. Шымкента Дархан Райханов.

С начала пожароопасного периода, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций Департамент по ЧС Шымкента в усиленном режиме проводит профилактические мероприятия среди населения, работников крестьянских и лесных хозяйств.