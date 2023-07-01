Пожарно-тактические учения прошли на территории общежития в Шымкенте

Громкий звук сирен возле студенческого общежития! Несколько автомобилей МЧС с проблесковыми маячками мчатся по улице Иляева и останавливаются у входа в здание.

Все элементы и сценарий отработки учений разработаны на основе реальных ситуаций, которые могут произойти на объекте с массовым пребыванием людей. В этом общежитии проживают около трёхсот студентов.

Тимур Каюпов, заместитель оперативного дежурного: «Цель занятия – произвести пожарно-тактические учения с массовым скоплением людей. Службой пожаротушения было задействовано 12 техники – 8 основных и 4 специальной техники, 75 человек личного состава».

Условный пожар разгорелся из-за короткого замыкания электрочайника в одной из комнат на седьмом этаже. Огонь мог перекинуться на все здание. Сотрудники общежития вызывают службу пожаротушения МЧС.

«Сегодня в общежитии, вместе с сотрудниками департамента по ЧС, мы проводим учения, на которых разбираем, что делать в случае возникновении пожара внутри помещения – как вызвать сотрудников, организовать эвакуацию до приезда пожарных, через какие выходы можно покидать здание и так далее. В ВУЗе обучается около 7500 студентов, профессорский состав — свыше 800 человек», — говорит проректор ЮКГПУ Ербол Таланов.

Учебная эвакуация пострадавших проходит через незадымляемые лестничные клетки. К комнатам, выход из которых заблокирован огнем, подведены автолестницы, с помощью которых пожарные в полной амуниции проникают в здание, прямо к очагу возгорания.

8 человек эвакуировано с вышестоящих этажей, 4 человека найдено условно пострадавшими. Всего на борьбу с условным загоранием у огнеборцев ушло чуть около часа.