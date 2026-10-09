Концерт «Шымкент сазы» прошёл в Шымкенте ко Дню Республики

В Шымкенте прошёл концерт традиционного казахского искусства «Шымкент сазы», приуроченный ко Дню Республики. Со сцены прозвучали народные песни и кюи, представляющие музыкальные традиции разных регионов Казахстана.

На концерт приехали зрители не только из Шымкента, но и из соседних районов Туркестанской области. Для многих гостей такие мероприятия стали возможностью услышать знакомые произведения в живом исполнении и познакомиться с разными школами традиционного искусства.

«Я приехала из Сарыагашского района. Здесь впервые. Очень красиво, всё создаёт особую атмосферу», — рассказала жительница Туркестанской области Закира Омаркулова.

На одной сцене были представлены семь школ традиционного пения, а также различные направления исполнения кюев. Выступления артистов сопровождал этно-фольклорный ансамбль «Каратау».

«Мы не хотим ограничиваться одним регионом. Через песни и кюи планируем показать всё многообразие Казахстана», — отметил певец Турар Темирулы.

Проекту «Шымкент сазы» два года. За это время у него появились постоянные зрители, а концертная программа вышла за пределы города. Недавно артисты представили её в Кызылорде.

По словам заведующего творческим отделом концертной организации «Шымкент концерт» Куанышбека Куттыбайулы, после выступления в Кызылорде программу решили вновь представить и в Шымкенте.

Организаторы отмечают, что такие концерты помогают сохранять традиционное музыкальное наследие и знакомить с ним молодое поколение.