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На главную Анонс В Шымкенте выявили 291 нарушение правил благоустройства

В Шымкенте выявили 291 нарушение правил благоустройства

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте в рамках акции «Таза Қазақстан» за неделю выявили 343 правонарушения. Из них 291 факт связан с нарушением правил благоустройства территорий, ещё 52 — с мелким хулиганством в общественных местах.

По всем выявленным нарушениям приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

В полиции отмечают, что работа по поддержанию общественного порядка и чистоты в городе находится на постоянном контроле.

Правоохранители призывают жителей соблюдать общественный порядок и бережно относиться к окружающей среде.

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