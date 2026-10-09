В Шымкенте выявили 291 нарушение правил благоустройства

В Шымкенте в рамках акции «Таза Қазақстан» за неделю выявили 343 правонарушения. Из них 291 факт связан с нарушением правил благоустройства территорий, ещё 52 — с мелким хулиганством в общественных местах.

По всем выявленным нарушениям приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

В полиции отмечают, что работа по поддержанию общественного порядка и чистоты в городе находится на постоянном контроле.

Правоохранители призывают жителей соблюдать общественный порядок и бережно относиться к окружающей среде.