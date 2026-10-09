В Шымкенте решили две проблемы, озвученные жителями на встрече с акимом

В Аль-Фарабийском районе Шымкента продолжают выполнять обращения жителей, озвученные во время выездной встречи акима города.

Жительница дома №4А по улице Ә. Молдағұлова обратилась с просьбой установить специальное ограждение во дворе для безопасности сына, которому требуется особый уход. По её обращению сотрудники КГУ «Әл-Фараби» проводят соответствующие работы.

Ещё одна проблема была поднята жителями дома №24А по улице Жангелдин. Во время дождей на въезде во двор скапливалась вода.

Чтобы обеспечить отвод дождевой воды и предотвратить её скопление, во дворе установили специальный водоотводный лоток.

Работы по обращениям жителей района продолжаются.