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На главную Анонс В Шымкенте решили две проблемы, озвученные жителями на встрече с акимом

В Шымкенте решили две проблемы, озвученные жителями на встрече с акимом

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата Шымкента

В Аль-Фарабийском районе Шымкента продолжают выполнять обращения жителей, озвученные во время выездной встречи акима города.

Жительница дома №4А по улице Ә. Молдағұлова обратилась с просьбой установить специальное ограждение во дворе для безопасности сына, которому требуется особый уход. По её обращению сотрудники КГУ «Әл-Фараби» проводят соответствующие работы.

Ещё одна проблема была поднята жителями дома №24А по улице Жангелдин. Во время дождей на въезде во двор скапливалась вода.

Чтобы обеспечить отвод дождевой воды и предотвратить её скопление, во дворе установили специальный водоотводный лоток.

Работы по обращениям жителей района продолжаются.

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