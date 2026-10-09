Дерево дружбы высадили в дендропарке Шымкента

В Шымкенте делегация из венгерского Дебрецена познакомилась с городом и приняла участие в символической высадке дерева в дендропарке.

Мэр Дебрецена Ласло Папп высадил дерево на «Аллее почётных граждан». Оно должно стать символом нового этапа сотрудничества между Шымкентом и венгерским городом.

По словам Ласло Паппа, стороны намерены развивать экономические и культурные связи, а также укреплять взаимодействие между двумя городами.

«Я приехал в Шымкент, чтобы способствовать дальнейшему укреплению отношений между нашими странами. Мы хотим развивать экономические и культурные связи, а главное — укреплять дружбу и взаимопонимание между нашими народами», — отметил мэр Дебрецена.

Одним из направлений сотрудничества может стать туризм. Сейчас из Шымкента можно напрямую добраться до Будапешта, а расстояние от венгерской столицы до Дебрецена составляет около 200 километров.

В городском управлении туризма рассчитывают, что прямое авиасообщение поможет увеличить взаимный туристический поток и будет способствовать развитию деловых связей.

В рамках визита венгерская делегация также приняла участие в Казахстанско-Венгерском бизнес-форуме. Представители двух стран обсудили возможности совместного производства, привлечения инвестиций и обмена опытом.

Кроме того, гости посетили промышленные предприятия Шымкента и познакомились с производственным потенциалом города.