30 семей стали новосёлами в Шымкенте

В Шымкенте ещё 30 семей получили ключи от новых квартир. Среди новосёлов — представители социально уязвимых категорий населения и сотрудники бюджетных организаций.

Одна из получателей жилья — многодетная мать Салтанат Балкыбекова. На очереди она стояла с 2014 года. Квартиру семья оформила по льготной программе через «Отбасы банк» по ставке 5%. Кроме того, женщине предоставили жилищный сертификат на сумму 1 миллион теңге.

«Мы приобрели трёхкомнатную квартиру. Сегодня получили ключи от нового дома. Очень рады», — рассказала Салтанат Балкыбекова.

Как сообщили в управлении жилищной политики Шымкента, квартиры получили многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, неполные семьи, а также сотрудники государственных и бюджетных организаций.

Новое жильё расположено в микрорайонах «Бозарык», «Акжайык» и «Асар-2». Квартиры с отделкой и полностью готовы к заселению.

По словам акима Шымкента Габита Сыздыкбекова, первоначально в городе планировали предоставить около 7300 квартир, однако сейчас этот показатель увеличен примерно до 9600.

Оформление жилья проходит через «Отбасы банк».

С начала года в Шымкенте жильём обеспечили почти 4 тысячи семей.