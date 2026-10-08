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Экзотические скаты из Южной Америки впервые дали потомство в зоопарке Шымкента

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Алиса Дуваева
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В шымкентском зоопарке впервые получили потомство экзотических скатов Моторо. Малыши родились 26 июля 2026 года и с первых дней находятся под наблюдением специалистов.

Родителей молодых скатов приобрели весной 2023 года в частном зоомагазине. Сейчас потомство содержат отдельно в рыбоводном помещении, поскольку взрослые особи не ухаживают за детёнышами.

«Мальки находятся в рыбоводне, так как у этих скатов не развит материнский инстинкт и родители за ними не смотрят. По мере взросления мы планируем выпустить их в общий экспозиционный зал. Малыши ежедневно проходят осмотр и получают корм по установленному рациону», — рассказала методист зоопарка Улжан Жумантайкызы.

Разведение скатов Моторо требует особых условий. Специалисты следят за чистотой и параметрами воды, состоянием животных и их питанием.

Пока выпускать молодых скатов в общий аквариум не планируют. По словам сотрудников зоопарка, другие рыбы могут травмировать ещё неокрепших детёнышей.

Скаты Моторо относятся к живородящим рыбам — потомство появляется на свет уже полностью сформировавшимся.

Рождение детёнышей стало первым подобным случаем в истории Шымкентского зоопарка.

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