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Медпомощь без ОСМС: что предлагают изменить в поликлиниках Казахстана с 2027 года?

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Сдать анализы, сделать ЭКГ или пройти флюорографию — даже без статуса застрахованного. Такую возможность предлагают ввести в Казахстане с января 2027 года.

Министерство здравоохранения подготовило поправки в стандарт организации первичной медико-санитарной помощи. Проект предусматривает предоставление базовых медицинских услуг при первичном обращении в поликлинику независимо от статуса пациента в системе ОСМС.

В перечне указаны общий анализ крови и мочи, измерение артериального давления и основных показателей здоровья, ЭКГ, пульсоксиметрия, флюорография, отдельные функциональные исследования, а также УЗИ органов брюшной полости и почек.

Также предлагается автоматизировать обзвон пациентов с помощью алгоритмических систем, интегрированных с медицинскими информационными системами.

В Минздраве объясняют, что изменения направлены на повышение доступности первичной медицинской помощи и устранение дублирования услуг между пакетами медпомощи.

Однако пока это только проект поправок. Документ вынесен на публичное обсуждение до 23 октября. Окончательные условия предоставления услуг будут зависеть от принятой редакции документа.

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