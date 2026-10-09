Медпомощь без ОСМС: что предлагают изменить в поликлиниках Казахстана с 2027 года?

Сдать анализы, сделать ЭКГ или пройти флюорографию — даже без статуса застрахованного. Такую возможность предлагают ввести в Казахстане с января 2027 года.

Министерство здравоохранения подготовило поправки в стандарт организации первичной медико-санитарной помощи. Проект предусматривает предоставление базовых медицинских услуг при первичном обращении в поликлинику независимо от статуса пациента в системе ОСМС.

В перечне указаны общий анализ крови и мочи, измерение артериального давления и основных показателей здоровья, ЭКГ, пульсоксиметрия, флюорография, отдельные функциональные исследования, а также УЗИ органов брюшной полости и почек.

Также предлагается автоматизировать обзвон пациентов с помощью алгоритмических систем, интегрированных с медицинскими информационными системами.

В Минздраве объясняют, что изменения направлены на повышение доступности первичной медицинской помощи и устранение дублирования услуг между пакетами медпомощи.

Однако пока это только проект поправок. Документ вынесен на публичное обсуждение до 23 октября. Окончательные условия предоставления услуг будут зависеть от принятой редакции документа.