Казахстанцам стали доступны новые функции контроля здоровья на Apple Watch, Samsung и AirPods

В Казахстане расширили доступ к функциям мониторинга здоровья на смарт-часах Apple Watch, Samsung Galaxy Watch и наушниках AirPods Pro. Теперь пользователи совместимых устройств могут записывать электрокардиограмму (ЭКГ), следить за сердечным ритмом, измерять артериальное давление, получать предупреждения о возможном апноэ сна и проверять слух.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения РК, новые возможности стали доступны благодаря прямым договорённостям с компаниями Apple и Samsung.

В ведомстве также заявили, что в дальнейшем новые медицинские и профилактические функции этих производителей будут запускаться в Казахстане одновременно с мировыми релизами, без региональных ограничений и задержек.

Какие функции теперь доступны казахстанцам?

На совместимых моделях Apple Watch и Samsung Galaxy Watch можно записывать ЭКГ, отслеживать признаки нарушения сердечного ритма и сохранять результаты на смартфоне. При необходимости эти данные можно показать врачу.

Смарт-часы также способны анализировать дыхание во время сна и предупреждать пользователя о возможных признаках апноэ — состояния, при котором происходят временные остановки дыхания.

Владельцам Samsung Galaxy Watch через приложение Samsung Health Monitor доступна функция измерения артериального давления. Для её использования необходимо предварительно откалибровать часы с помощью обычного тонометра с манжетой. Повторять калибровку нужно каждые 28 дней.

Дополнительные возможности появились и у пользователей AirPods Pro. С помощью приложения «Здоровье» можно пройти проверку слуха. Также предусмотрена функция персонального слухового аппарата, которая усиливает окружающие звуки и предназначена для взрослых с предполагаемой лёгкой или умеренной потерей слуха.

Чтобы воспользоваться новыми сервисами, необходимо обновить программное обеспечение смартфона, часов или наушников и активировать соответствующие функции в приложениях.

В Минздраве напомнили, что цифровые устройства предназначены для профилактики и самостоятельного наблюдения за состоянием здоровья. Они не заменяют медицинское обследование, профессиональную диагностику и лечение, назначенное врачом.