Фонд ОСМС внедрит новую систему защиты от необоснованных выплат

Фонд социального медицинского страхования внедряет новую систему защиты средств ОСМС, которая позволит предотвращать необоснованные выплаты еще до их перечисления медицинским организациям.

Основой новой модели станут цифровая платформа Qalqan, антифрод-система и риск-ориентированные алгоритмы анализа данных.

По итогам первого полугодия 2026 года Фонд направил в правоохранительные органы 72 материала о нарушениях на сумму 4,5 млрд теңге. По ним зарегистрировано 27 уголовных дел с установленным ущербом в 3,7 млрд теңге.

Новая система в режиме реального времени будет выявлять приписки, фиктивные услуги, завышение объемов медицинской помощи и другие нарушения. Кроме того, пациенты смогут проверять услуги, оформленные на их имя, и сообщать о случаях, когда помощь фактически не оказывалась.

По данным Фонда, это позволит обеспечить целевое использование средств ОСМС и повысить доверие граждан к системе.