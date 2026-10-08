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На главную Анонс 106-летнюю пациентку выписали домой после лечения инсульта в Шымкенте

106-летнюю пациентку выписали домой после лечения инсульта в Шымкенте

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте врачи помогли 106-летней пациентке восстановиться после ишемического инсульта. После лечения её состояние стабилизировалось, и женщину выписали домой.

Долгожительницу экстренно доставили в клинику «Хадиша» после резкого ухудшения самочувствия. После обследования и компьютерной томографии врачи диагностировали ишемический инсульт.

С учётом состояния пациентки специалисты приняли решение проводить лечение без хирургического вмешательства. Женщину перевели в инсультный центр, где она получила интенсивную терапию и находилась под постоянным наблюдением врачей.

«Пациентке 106 лет, и перенести инсульт в таком возрасте, конечно, непросто. Но лечение дало положительный результат. Сейчас состояние хорошее, поэтому мы выписываем её домой. Вся необходимая медицинская помощь — от диагностики до лечения в стационаре — была оказана в рамках ОСМС», — рассказала заведующая инсультным центром клиники «Хадиша» Арайлым Байтуреева.

Как отмечается, за свои 106 лет женщина впервые оказалась в больнице. После выписки она поблагодарила врачей за оказанную помощь.

Врачи напоминают, что при инсульте особенно важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

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