В Шымкенте школьники представили проекты против коррупции

В Шымкенте прошёл финал дебатного турнира среди школьников и конкурс видеорепортажей в рамках проекта «Адал ұрпақ – жарқын болашақ». Мероприятие организовал городской департамент Агентства РК по делам государственной службы.

Участники обсуждали вопросы честности, ответственности, правовой грамотности и профилактики коррупции, а также представляли собственные проекты.

Команда школы имени Мукагали Макатаева заняла второе место. Школьники разработали сайт adal.kz, который, по их словам, позволяет анонимно оставлять обращения и предложения.

Кроме того, участники создали ИИ-чат, через который ученики могут сообщать о буллинге и других проблемах, не раскрывая своего имени. За десять дней к проекту подключились около 100 школьников.

«Через этот сайт каждый может анонимно высказать своё мнение. Многие ученики стесняются открыто говорить о буллинге или других проблемах, поэтому мы создали ИИ-чат», — рассказала учащаяся Чароз Мухсимова.

Во время дебатов школьники также обсуждали, как продвигать принципы честности и справедливости в образовательной среде и повышать правовую грамотность молодёжи.

По словам руководителя городского департамента Агентства РК по делам государственной службы Каната Кадырбекова, одна из задач проекта — формирование антикоррупционной культуры среди подростков, а также развитие критического мышления и ораторских навыков.

Участники представили проекты, направленные на решение конкретных социальных проблем. Работы оценивали по установленным критериям, после чего лучшие команды и наиболее активные школьники получили награды.

Отборочные дебаты стартовали 10 сентября. В них приняли участие учащиеся 32 школ Шымкента.