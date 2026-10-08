Шымкентские врачи обменялись опытом с южнокорейскими специалистами

В шымкентском городском диагностическом центре прошёл международный мастер-класс, посвящённый ортопедической хирургии, костно-суставной радиологии и нейрорадиологии.

Организаторами мероприятия выступили управление здравоохранения Шымкента, АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» и Казахстанское общество онкорадиологов. В двухдневном обучении приняли участие около 70 травматологов-ортопедов, радиологов и онкологов из Шымкента и других регионов Казахстана. По итогам участникам вручили сертификаты.

Цель мастер-класса — обмен клиническим опытом, освоение современных малоинвазивных технологий и внедрение передовых методов южнокорейских клиник в отечественную медицинскую практику.

Одним из основных спикеров стал профессор госпиталя Бундан Сеульского национального университета Чанг Чонг Бум. Он рассказал о рентгенологическом планировании перед эндопротезированием коленного сустава, послеоперационной реабилитации и хирургическом лечении сложных повреждений связок.

Второй день обучения посвятили костно-суставной радиологии и нейрорадиологии. Специалисты обменялись опытом проведения диагностических и лечебных вмешательств под контролем МР-артрографии, компьютерной томографии и ультразвукового исследования.

Кроме того, под руководством профессора Джа-Янг Чой состоялись практические занятия. Врачи совершенствовали навыки ультразвуковой навигации и техники проведения биопсии костных образований.

Организаторы отмечают, что проведение подобных международных мастер-классов способствует повышению квалификации отечественных специалистов, внедрению современных малоинвазивных технологий и улучшению качества медицинской помощи.