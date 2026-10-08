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На главную Анонс В Шымкенте прошёл фестиваль «Тартыл FEST»

В Шымкенте прошёл фестиваль «Тартыл FEST»

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата Шымкента

Аллея «Арбат» в Шымкенте стала площадкой для фестиваля «Тартыл FEST», который объединил любителей спорта и здорового образа жизни. В мероприятии приняли участие сотни горожан и зрителей.

Главным испытанием фестиваля стали подтягивания на перекладине. На специально оборудованных площадках свои силы смогли проверить как профессиональные атлеты, так и любители.

Возрастных ограничений для участников практически не было. На турники выходили школьники, опытные представители воркаута, а также мужчины и женщины с разным уровнем физической подготовки.

Организаторы отметили, что главная цель фестиваля — популяризация массового спорта и воркаута, а также формирование интереса молодёжи к физической активности.

«Мы видим, как с каждым годом интерес к воркауту в Шымкенте растёт. Сегодняшний фестиваль — это доказательство того, что наш город выбирает здоровое будущее», — отметил представитель спортивной секции «XIII LEGION» Дмитрий Подебида.

По итогам соревнований победителей в различных весовых и возрастных категориях наградили дипломами и памятными призами.

Фестиваль завершился общей фотосессией участников и зрителей.

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