В Шымкенте временно отключили газ в нескольких районах

Сегодня, 8 октября, в Шымкенте с 06:00 временно приостановили подачу газа в ряде жилых массивов. Ограничения продлятся до 20:00.

Отключение связано с работами по подключению к подземному полиэтиленовому газопроводу высокого давления диаметром 315 мм вдоль Алматинского шоссе в районе микрорайона Асар-2.

Газоснабжение временно приостановили по следующим адресам:

— микрорайон Асар — улицы Алакөл, Тассауыт, Ақпан, Құмжиек, Шежіре, Құмауыл, Қылыш, Сарыбұлақ;

— улица Нұрлыкеш — дома №20, 17, 15, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 4;

— улица Жейхун — дома №12, 10, 8, 6, 4, 2, 11, 9, 7, 5, 30, 28, 26, 1, 24, 22, 29, 27, 25, 23;

— микрорайон Асар — жилые комплексы №391/21, 391/22, 391/25, 391/27, 392/29, 391/20, 391/16, 391/15, 391/2;

— жилой массив Ақжайық — дома №12, 20, 18, 15, 7, 31.

В зону отключения попали 46 многоэтажных домов, или 1 733 квартиры, 1 788 частных домов и восемь промышленных предприятий.

Жителей попросили на время отключения перекрыть краны газовых приборов и не препятствовать работе специалистов «QAZAQGAZ AIMAQ» при проведении работ и последующем запуске газа.

При появлении запаха газа необходимо незамедлительно звонить по номеру 104.