В Шымкенте 150 школьников приняли участие в фестивале инклюзивного спорта

В Шымкенте на Центральном стадионе имени Кажымукана прошёл фестиваль инклюзивного спорта «Мир равных возможностей». Соревнования направлены на развитие интереса к спорту у детей с особыми потребностями.

В фестивале приняли участие 150 школьников, которые соревновались по трём спортивным направлениям.

Главная цель мероприятия — создать условия для занятий спортом, поддержать детей, развить навыки командной работы и дружеского общения, а также способствовать формированию инклюзивной среды.

Соревнования проводились по категориям B и C с учётом особенностей участников.

Среди учащихся 5–6 классов в соревнованиях по бочча в категории B первое место заняла школа №133, второе — школа №146, третье — школа №103. В категории C победителем стала школа №53, второе место заняла школа №54, третье — школа №12.

Среди учащихся 7–8 классов в категории B первое место заняла школа №146, второе и третье места — представители школы №18. В категории C первое место досталось школе №53, второе — школе №54.

Победителям и призёрам фестиваля вручили дипломы, кубки и подарки.