В Шымкенте 105 кадетов приняли Военную присягу

В Шымкенте 105 кадетов военного колледжа имени Сабыра Рахимова Министерства обороны Казахстана приняли Военную присягу. Торжественная церемония прошла для кадетов 1-й учебной роты.

Мероприятие началось с построения личного состава и выноса Боевого знамени. После доклада о готовности кадетов к принятию присяги прозвучал Государственный гимн Казахстана.

Начальник военного колледжа подполковник Талгат Алимов рассказал кадетам о значении Военной присяги и ответственности, которую военнослужащий принимает на себя после её принесения.

В период обучения в колледже кадеты проходят военную подготовку, осваивают профессиональные навыки, а также учатся дисциплине и ответственности.

После завершения церемонии командир 1-й учебной роты майор А. Парманов доложил о приведении 105 кадетов к Военной присяге. С поздравлениями к ним обратились представители

Вооружённых сил, ветераны, представители городских структур и родители.

Отдельной частью мероприятия стала церемония «Преемственность поколений». Кадеты исполнили «Кодекс чести сержантов».

В завершение главный сержант Вооружённых сил Казахстана мастер-сержант Темирбек Халыков передал свой военный берет кадету Рамазану Мухтарұлы. Этот жест стал символом передачи воинских традиций молодому поколению.

На церемонии присутствовали представители органов военного управления, ветераны Вооружённых сил, сержантский состав и родители кадетов.

Мероприятие завершилось торжественным маршем. После церемонии для гостей и родителей провели День открытых дверей.