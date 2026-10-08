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На главную Анонс Студенты Шымкента вошли в ТОП-100 лучших студентов колледжей страны

Студенты Шымкента вошли в ТОП-100 лучших студентов колледжей страны

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата Шымкента

Трое студентов из Шымкента вошли в число победителей республиканского конкурса «100 лучших студентов колледжей Казахстана».

По итогам конкурса в сотню лучших вошли:

— Асан Бахтиярович Исмаилов — студент Политехнического колледжа;

— Інкәр Серікқызы Алтай — студентка Высшего колледжа новых технологий имени М. Өтебаева;

— Санжар Нұрланұлы Ашимов — студент колледжа «Парасат» имени М. Сапарбаева.

Конкурс направлен на выявление студентов организаций технического и профессионального образования, которые отличаются не только высокой успеваемостью, но и общественной активностью, профессиональными достижениями и собственными проектами.

Попадание студентов города в число 100 лучших стало результатом их стремления к профессиональному развитию и системной работы колледжей.

Сегодня в колледжах Шымкента особое внимание уделяется развитию профессиональных компетенций и практических навыков студентов, а также их подготовке к востребованным на рынке труда специальностям.

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